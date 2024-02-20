В Крынках ситуация не простая, враг пытается выбить оттуда украинские войска.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что на Кинбурнской косе постоянно происходит ротация личного состава российских оккупантов.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что происходит на Кинбурнской косе, которая остается временно оккупированной в Николаевской области.

"Там постоянно происходит ротация личного состава. Потому что это очень сложное направление их пребывания. Действительно: полуостров, со сложной географией, ландшафтом сложным, поскольку там местность не позволяет очень легко и удобно обустраивать огневые позиции", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что те вражеские позиции, которые были обустроены на косе в начале полномасштабного вторжения, уже все раскрыты и фактически уничтожены украинскими войсками. Поэтому оккупантам приходится "наскоро обустраивать то, откуда могут нанести поражение".

"Время он времени они там о себе напоминают. Сейчас тоже активизируют на том направлении FPV-дроны. Поскольку работать артиллерией там не очень удобно. Привозить туда тяжелую технику каждый раз для них трудно. Мы отрабатываем в ответ сразу после каждого агрессивного выпада с их стороны", - рассказала пресс-секретарь.

Гуменюк добавила, что захватчики практически ежедневно обстреливают акваторию Днепровско-Бугского лимана. "И это основное направление их террора. Потому что они занимаются тем, чтобы Николаевщина не была вовлечена в навигационный коридор. Потому что там есть порты, и она могла бы потенциально присоединиться и развивать регион после того, как было там враждебное присутствие", - пояснила она.

Также на вопрос о левом береге и ситуации в Крынках Херсонской области, пресс-секретарь отметила, что обстановка там не простая. "Враг продолжает штурмовать наши позиции, не оставляет попыток выбить нас оттуда, потому что имеет такую сверхзадачу к мартовским выборам", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что за минувшие сутки оккупанты совершили там пять штурмов, которые были отбиты украинскими военнослужащими. Никаких позиций силы обороны Украины не потеряли. "Мы продолжаем укрепляться и работать над расширением плацдарма, а враг продолжает так называемые "мясные штурмы", не используя бронетехнику. Поскольку имеет такой запрет после очень мощных потерь на первых попытках таких штурмов", - сказала она.

Кроме того, на вопрос относительно общей текущей ситуации на юге и угроз с южного направления пресс-секретарь рассказала, что там снова активизировали FPV-дроны, поскольку немного сошел туман. Кроме того, сохраняется опасность и из акватории Черного моря.

"Несмотря на то, что ракетоносители все заведены в пункты базирования, все же они там есть и могут приобщиться к несению боевого дежурства за 2-3 часа. Они есть, они снаряжены. И ракеты типа "Калибр" продолжают угрожать всей территории Украины", - отметила Гуменюк.

Так, вражеская активность продолжается, в том числе и с использованием артиллерии и воздушного пространства, что касается беспилотников различного типа. "Но видим, что с авиацией у врага немного затруднительнее: они сейчас пока на паузе", - сказала она.

На уточнение, вообще ли в акватории Черного моря нет российских кораблей, пресс-секретарь рассказала, что там находятся два корабля, которые обеспечивают охрану самого пункта базирования.

Больше о действиях РФ на Кинбурнской косе

Ранее Гуменюк отмечала, что из Кинбурнской косы россияне пытаются отвлекать внимание Сил обороны Украины от Херсонского направления. В частности, с этой целью враг периодически усиливает обстрелы на Очаковском и Куцурубском направлениях.

В то же время она подчеркнула, что на том участке оккупанты чувствуют опасность. По словам Гуменюк, враг понимает, что поездка на Кинбурнскую косу - это билет в один конец.

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