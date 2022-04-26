Хиппи заявил, что Украина "вполне легитимно" может проводить атаки по объектам в Российской Федерации.

Российское Минобороны угрожает ударами по Киеву в случае атак ВСУ на объекты в России.

Так МО РФ отреагировало на заявление заместителя министра обороны Британии Джеймса Хиппи, что "Украина имеет полное право наносить удары по российским логистическим центрам и поставкам топлива", пишет РИА Новости.

"Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, ВС РФ находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", - заявляют россияне.

Там добавили, что "советники, которые находятся в украинских центрах принятия решений в Киеве, из числа подданных одной из западных стран, "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия".

В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова поинтересовалась, может ли Россия "ради нарушения логистики военных поставок" атаковать страны НАТО.

Что сказал Джеймс Хиппи

Министр по вооруженным силам Британии Джеймс Хиппи в эфире Times Radio заявил, что "Украина "вполне легитимно" может проводить атаки по объектам в Российской Федерации. Нарушение вражеской логистики и уничтожение вражеских складов – часть войны".

По его словам, "абсолютно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".

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