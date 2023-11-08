Враг ударил противорадиолокационной ракетой в направлении одного из портов Одесской области, три иностранных моряка и украинец ранены, погиб лоцман.

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар в направлении одного из одесских портов, и попала в иностранное судно.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море", - отметили военные.

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Отмечается, что ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт. По данным пресс-службы, три члена экипажа граждане Филиппин - ранены, один из них госпитализирован.

"Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения. Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террористки международного масштаба", - подчеркнули в пресс-службе.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что словами "вышки Бойко" и остров Змеиный находятся в акватории, которая находится под огневым контролем ВСУ. Поэтому уже достаточно долго российские корабли не заходят в определенную часть Черного моря, в частности Северо-Западную. В то же время захватчики наносят удары дронами, с самолетов и ракетами. Также российские военные пытаются препятствовать гражданскому судоходству. При этом используют специальные модификации донных мин, которые можно сбрасывать с самолетов дистанционно.

В то же время украинские военные имеют некоторые мнения относительно к расширению морского "коридора" для гражданского судоходства.

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