В то же время российские военные запускают по путям гражданского судоходства специальные донные мины.

В ВМС ВСУ рассказали, что морская акватория, где находятся так называемые "вышки Бойко", и в районе острова Змеиный находится под огневым контролем украинских защитников.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам "вышки Бойко" и Змеиный находятся в акватории, которая находится под огневым контролем ВСУ. Поэтому уже достаточно долго российские корабли не заходят в определенную часть Черного моря, в частности Северо-Западную.

"Они понимают, что там им делать нечего, потому что сразу могут отправиться вслед за своим флагманом (крейсер "Москва", который был поражен ВСУ в 2022 году – УНИАН). И соответственно, они (захватчики – УНИАН) все это свели лишь к тактике нанесения воздушных ударов. Это и дроны, и авиация, и ракеты", - рассказал Плетенчук.

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Он добавил, что российские военные также пытаются препятствовать гражданскому судоходству. При этом противник использует, в частности, специальные модификации донных мин, которые можно сбрасывать с самолетов дистанционно.

Кроме того, Плетенчук отметил, что украинские военные имеют некоторые мнения относительно к расширению морского "коридора" для гражданского судоходства. Представитель пояснил, что это очень важно, потому что нужно увеличивать объем перевозок.

"Морской путь для Украины является основным каналом экспорта и импорта и составлял он до полномасштабного вторжения 90% нашего экспорта - это то, что позволяет нашей стране улучшить экономическое состояние. Другие пути логистические-наземные-дороже и сложнее, чем морские", - добавил военный.

Освобождение "вышек Бойко" - детали

Напомним, "вышки Бойко" - буровые газо - и нефтедобывающие платформы, которые принадлежат Украине, и находятся сейчас у берегов Крыма в Черном море - были захвачены РФ после аннексии Крыма в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения захватчики их использовали в военных целях, в частности, для размещения средств РЛС. В прошлом году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым россиянами платформам, а 11 сентября 2023 года Главное управление разведки Украины сообщило, что ВСУ вернули под свой контроль все четыре буровые платформы - "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

В то же время в Черном море в районе на подходах к платформам остается опасность с воздуха, российская авиация может в любой момент наносить там огневые поражения.

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