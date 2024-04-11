Среди жертв удара России - девочка 10 лет.

В Одесской области возросло количество погибших, ставших жертвами удара баллистической ракетой. Боеголовку российские военные запустили вечером 10 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ракета убила пять человек. Сегодня в больнице скончался мужчина.

"К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения. Таким образом количество погибших увеличилось до пяти человек", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве УНИАН уточнили, что умерший получил очень тяжелые ранения. Сейчас в больнице находятся еще несколько человек, за чьи жизни борются медики. Среди них - мужчина, который из-за обстрела оккупантов остался без ног.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона рассказал, что вчера по Одесской области было выпущено российской армией 9 баллистических ракет. На месте происшествия погибли сразу четыре человека, в том числе - 10-летняя девочка. По данным чиновника, у нее был день рождения 1 апреля. Сейчас ее младшая сестренка и родители находятся в больнице.

Россия ударила по Одесской области и попала в АЗС

10 апреля российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Одесскому региону. В частности, вечером был нанесен удар, из-за которого погибли четыре человека, среди них - 10-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения, в том числе - 4-летний ребенок, у которого осколочное ранение и другие травмы. Один из пострадавших остался без обеих ног. По данным Сил обороны, враг атаковал транспортную инфраструктуру, фиксировалось попадание в АЗС, что усилило взрывную опасность. В момент атаки люди, попавшие под удар, пешком направлялись в конце рабочего дня домой. Они стали жертвами коварного двойного удара РФ.

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