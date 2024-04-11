В городе прогремели взрывы, последствия удара уточняются.

Российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву, в результате чего в городе погибли люди, также есть раненые.

В частности, в 12:05 о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях сообщили Силы обороны юга Украины. Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Телеграмм-канале, что в городе прогремели взрывы, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что есть попадание.

"В результате попадания в городе, по предварительной информации, два человека погибли, четыре пострадали", - подчеркнул Ким.

Представители местной власти добавляют, что последствия удара уточняются.

Чуть позже в Силах обороны юга Украины отметили, что враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. "Коварно ударил среди дня по Николаеву. По предварительной информации погибли 4 гражданских, 5 пострадали. Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксированы повреждения промышленных объектов. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Украину

Ночью на юге Украины 21 дрон был уничтожен в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны: 7 - в Одесской области, 8 на Николаевщине, по 3 - в Херсонской и Днепропетровской областях. В Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован, в Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории.

А уже на рассвете враг массированно атаковал различными типами ракет. По Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации. Две ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но в Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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