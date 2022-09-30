Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 397 детей, еще более 780 получили ранения.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации 397 детей погибли и более 780 получили ранения различной степени тяжести.

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Отмечается, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой - 402, Харьковской - 232, Киевской - 116, Николаевской - 73, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 55, Запорожской - 47, Днепропетровской областях - 29.

Отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2 тыс. 562 учебных заведения, из них 295 разрушены полностью.

Война в Украине: последствия

По последним данным ООН, с 24 февраля по состоянию на эту неделю было задокументировано 5996 погибших человек, еще 8848 получили ранения. Среди погибших было 382 ребенка.

В мониторинговой миссии отмечают, что это лишь подтвержденные случаи - фактические цифры значительно больше.

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