Точное количество пострадавших не уточняется.

В мариупольской школе № 45 произошел пожар из-за детонации снаряда российских оккупантов. Несколько детей получили повреждения, однако точное количество пострадавших не уточняется.

Информация об инциденте появилась в официальном Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"Пожар в школе №45 из-за детонации снаряда. Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние неизвестно", — сказано в сообщении.

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В горсовете также сообщили, что взрыв демонстрирует качество "разминирования" российских оккупантов. Они не обезвреживают собственные снаряды, которые могут нанести ущерб мирному населению города.

Выживание мариупольцев в оккупации: основные подробности

В середине сентября жители Мариуполя вышли протестовать. Граждан не устраивает отсутствие воды и электричества. Российские оккупанты по-прежнему неспособны восстановить коммуникации.

Для готовки пищи жители используют газовые баллоны, которые провоцируют взрывы. Город превратился в одну сплошную взрывчатку, так как соблюдать правила безопасности в условиях временной оккупации невозможно. А оккупанты и коллаборанты игнорируют угрозу и наживаются на заправке баллонов.

Мужчинам в Мариуполе также может грозить мобилизация на фоне успехов ВСУ. В Горсовете предупредили граждан об этом и напомнили, что нельзя соглашаться на любые предложения рашистов.

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