В "фильтрационные лагеря" помещаются мужчины призывного возраста, чаще всего участники АТО/ООС, бывшие военнослужащие и правоохранители, проукраинские активисты и одной из целей их содержание в этих "лагерях" есть пополнение обменного фонда.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что пока нет никакой информации об украинских гражданах, которые не прошли "фильтрацию" оккупантов.

Об этом говорится в сообщении омбудсмена в Telegram.

Она отметила, что целью "фильтрации" является проведение переписи уцелевшего населения для зачистки неблагонадежных согласно предоставленным коллаборантами спискам работников государственных учреждений, коммунальных служб, участников АТО / ОСС, украинских активистов и проверка людей на лояльность к российской власти.

"Согласно полученной от партнерских правозащитных организаций информацией оккупантами образована разветвленная сеть мест для "фильтрации" украинцев... "Фильтрации" подвергают граждан, которых вывезли или которые самостоятельно покинули населенные пункты, где ведутся боевые действия или попали под временную оккупацию. Эта процедура проводится перед принудительной депортацией в рф. Не подлежат "фильтрации" жильцы, имеющие паспорта псевдогосударственных образований "ЛДНР" и рф", - уточнила Денисова.

По ее словам, целью "фильтрации" является проведение переписи уцелевшего населения для зачистки неблагонадежных согласно предоставленным коллаборантами спискам работников государственных учреждений, коммунальных служб, участников АТО/ОСС, украинских активистов и проверка людей на лояльность к российской власти.

В рамках этой процедуры представители псевдореспублик, сотрудники ФСБ рф задержали граждан, проводят процедуру дактилоскопии, проверяют мобильные телефоны - контакты, переписку, фото, видео, активность в социальных сетях на предмет "лайков и репостов" проукраинских страниц. Также проводят осмотр тела на наличие татуировок.

Денисова сообщила, что в случае прохождения "фильтрации" человеку выдается "пропуск", который дает право передвигаться по территории самопровозглашенных "ЛДНР". В дальнейшем граждан Украины отправляют в экономически депрессивные районы рф. При этом, украинцы получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение 2-х лет.

"Граждан, которые не прошли "фильтрацию", увозят в неизвестном направлении. Никакой информации о них нет", - подчеркнула омбусмен.

По ее информации, в "фильтрационные лагеря" помещаются мужчины призывного возраста, чаще всего участники АТО/ООС, бывшие военнослужащие и правоохранители, проукраинские активисты. Одной из целей содержания мужчин в этих "лагерях" является пополнение обменного фонда. Там все мужчины подвергаются пыткам и издевательствам, содержатся в нечеловеческих условиях.

Такие действия агрессора рф, как подчеркнула омбусмен, подпадают под определение геноцида и преступлений против человечности в соответствии со статьями 6 и 7 Римского статута Международного уголовного суда.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину учесть эти факты рф совершение преступлений и нарушений прав человека в Украине.

Напомним, Зеленский надеется на продолжение эвакуации людей из Мариуполя. Президент заявил, что украинская сторона готова обеспечить "режим тишины".

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