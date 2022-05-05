Мужчин содержат в указанном лагере уже месяц. Их переодевают в военных ВСУ и планируют провести на "параде" в Мариуполе.

Городские власти Мариуполя опубликовали уникальные кадры из фильтрационного лагеря российских оккупантов в селе Безымянное.

Видеодоказательства преступлений россиян разместил у себя в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фильтрационные лагеря в с. Безымянное превращены в настоящее гетто для мариупольцев ... почти четыре недели назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин. Около двух тысяч человек, которых разместили в с. Безымяное и в с. Козацкое Новоазовского района. Формальный повод - для проведения фильтрации. Никаких личных вещей с собой взять не разрешили, паспорта и другие документы, для идентификации личности были отобраны", - рассказал чиновник.

Мужчин разместили в помещении школы и клуба. На видео можно увидеть именно школу в Безымянном.

Почти месяц их содержат в лагере, не позволяя покинуть территории без конвоя российских военных.

По словам свидетелей, люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медицинская помощь не оказывается.

В лагере зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате рашисты превратили помещение спортзала школы в изолятор для больных без медиков.

В селе Козацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать "скорую".

Дважды в день - утром и в 21:00 в случае отсутствия кого-либо из удержанных оккупанты обещают усиливать пытки и прибегнуть к расстрелу других из числа задержанных.

"Трехразовое питание является настоящей баландой, в качестве точки гигиены одна раковина с холодной водой на тысячи людей. Гигиена как таковая отсутствует, что усиливает заболеваемость среди удерживаемых", - пишет Андрющенко.

Документов украинцам не возвращают, зато все получили бумагу о прохождении фильтрации, но и она не дает им права покинуть территорию лагеря.

Были отдельные попытки, но мужчины были задержаны и избиты. Последний раз заключенные пытались прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красному Кресту, которые видели из окон.

Всех задержанных, в том числе людей с инвалидностью, привлекают к принудительным работам "по благоустройству" в близлежащих селах под конвоем россиян.

"Относительно дальнейшей судьбы оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов. При том в понедельник, 2 мая, на построении было объявлено, что мужчин привлекут к параду на 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных". Для чего их переоденут в форму украинских солдат", - отмечает Андрющенко.

В районах Гуглино, Мирный и Волонтеровка женщины, оставшиеся без мужчин, скрываются от оккупантов из-за страха быть изнасилованными. Их дома рашисты активно разграбляют.

Война в Украине: обновленные данные

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

На Донбассе в течение 4 мая украинские защитники отбили 11 атак врага, уничтожили в боях 5 танков противника, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники.

Подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и три крылатые ракеты противника. Также поражены два самолета. Предварительно-истребители Су-30.

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