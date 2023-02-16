Ранее в США четко предупредили россиян о последствиях такого шага.

Россия снова заявила о намерениях сбивать невоенные космические объекты, помогающие Украине. Ранее у Лаврова по таким же соображениям угрожали сбивать комерческие спутники США. Правда, дальше угроз дело не зашло.

Представитель МИД РФ Константин Воронцов назвал использование таких объектов в ходе войны с Украиной "чрезвычайно опасной и выходящей за рамки безобидного использования космических технологий тенденцией".

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том смысле коммерческой инфраструктуры, в военных целях", - сказал Воронцов.

Россия заявляет, что такая деятельность якобы "представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах". "Такая "квазигражданская" космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - заявил российский чиновник.

Россия угрожает сбивать спутники США, но никак не решится – что известно

Еще в октябре Россия угрожала сбивать коммерческие спутники США, в том числе спутники Илона Маска, из-за якобы помощи со сбором данных для ВСУ. Правда, дальше угроз дело не зашло. В США четко предупредили россиян о последствиях такого шага.

Как минимум три частные компании – Maxar, Planet Labs и BlackSky – снимают из космоса с помощью своих спутников российскую военную технику. А стабильный интернет ВСУ обеспечивает Starlink Илона Маска. Это лишь те компании, которые помогают Украине открыто.

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