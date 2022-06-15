Посол жаловался, что его непосредственный шеф Путин не хочет с ним говорить - "с 2017 года".

Российский посол в США Анатолий Антонов пытается публично дистанцироваться от кремлевской верхушки и одновременно продвигает путинскую дезинформацию.

Об этом предупреждает Центр по противодействию дезинформации при СНБО.

Позиционирование Антонова в информационном пространстве США имеет три составляющие, поясняют специалисты при Совбезе.

Сначала Антонов через издания Politico, WSJ, The Washington Post и другие рассказывал, что представители всех государственных учреждений США отказываются сотрудничать с ним. Также посол жаловался, что его непосредственный шеф Путин не хочет с ним говорить - "с 2017 года".

И вскоре посол через те же медиаресурсы начал заявлять о преследованиях сотрудников его посольства, мол, российским дипломатам в США "угрожают расправой".

"Сейчас заявления посла о том, что "Россия никогда не капитулирует", а "Украине нельзя поставлять тяжелое вооружение" активно цитируют ведущие западные медиа, подавая его тезисы как альтернативную точку зрения представителя РФ, который просто выполняет свою работу", - отмечают эксперты.

Как писал УНИАН, в апреле 2022 года Антонов открыто пригрозил правительству США войной с Россией в случае дальнейшей военной поддержки ВСУ.

Ранее Антонов был среди тех, кто отрицал военные преступления российских войск в Буче против мирного населения, называя задокументированную резню "провокацией".

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