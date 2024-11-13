Россияне через своих "военкоров" будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику, говорит Коваленко.

Российские оккупационные войска готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Речь идет о тактических штурмовых действиях в районах нескольких населенных пунктов.

Такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он акцентировал, что враг пытается посеять панкику.

"Сил для наступления на само Запорожье у врага нет. Зато россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику", – пояснил он.

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По словам Коваленко, россияне также рассматривают Кураховское направление, как "часть возможных действий в Запорожской области".

"Само же Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", – констатировал руководитель ЦПД.

Война в Украине: угроза нового наступления РФ

The Economist сообщает, что Россия готовит штурм Запорожья. В материале издания отмечается, что в Запорожской области "начинаются бои за то, что, по мнению украинской разведки, будет штурмом столицы области, важного промышленного центра".

Ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что новое наступление российских захватчиков может начаться "со дня на день". Он предупреждал, что враг перебрасывает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в южной части Запорожской области.

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