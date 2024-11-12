Все на что они сейчас надеются, это как-то растянуть наши силы, заставить нас перебрасывать войска с других направлений, считает эксперт.

Для наступления на Запорожье у россиян нет достаточных сил. Так оценил ситуацию глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире Radio NV.

"Если говорить конкретно о Запорожье, то у них как не было, так и не остается сил для того, чтобы создать действительно реальную угрозу для города-миллионника, для города-областного центра. Все, на что они сейчас надеются, это как-то растянуть наши силы, заставить нас перебрасывать с других направлений", - сказал он.

В то же время, по словам Кузана, у россиян остается задача "срезать" наше роботинское вклинение, времеевское выступление, то есть восстановить те позиции, которые были заняты нами во время прошлогодней летней наступательной кампании.

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Вместе с тем, как отмечает эксперт, у россиян есть проблема с резервами. Но они очень надеются, что у нас также нет этих резервов.

"Их темпы пополнения не соответствуют темпам их рекрутирования, обучения и комплектования их подразделений", - отметил Кузан.

При этом, отметил он, мы видим, что темпы продвижения россиян на Покровско-Кураховском направлении не удовлетворительные и там у них огромные потери.

"По их планам еще на сентябрь они должны были бы уже захватить Курахово и дальше подготовиться уже атаковать сам Покровск. Этого не произошло. Есть безумное давление именно на Курахово, мы видим 60 атак - это их суточная норма, то есть более 400 атак за неделю, это невероятный натиск. Но это все не привело ни к какому обвалу фронта и более того, привело к значительным потерям со стороны врага. Видим 1700 человек за предыдущие дни, еще более 1900 за минувшие сутки. Это те потери, которые являются крупнейшими за всю нашу трехлетнюю историю войны", - прокомментировал Кузан.

Он подчеркнул, что оккупационные войска не выполнили ни одной задачи российского диктатора Владимира Путина.

"То есть не вышли к административным границам Донецкой и Луганской областей. Благодаря этому переговорные позиции Путина на сегодня являются слабыми. Напомню еще и о потерянных территориях в Курской области, которые сейчас контролируются ВСУ", - отметил эксперт.

По его словам, россияне продолжают пытаться получить какие-то успехи, потому что понимают, если сейчас остановятся, то уже не смогут восстановить этот наступательный темп и фактически они в зиму заходят на тех позициях, на которых они и стояли уже достаточно длительное время.

Угроза российского наступления на Запорожье

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Михаил Жирохов также убежден, что российские оккупанты имеют очень мало шансов для штурма Запорожской области.

Со ссылкой на военных он сообщил, что наступление оккупантов уже даже началось, по крайней мере двух направлениях, но там у врага очень мало шансов на успех.

Жирохов пояснил, что после неудачного наступления 2023 года на направлении выстроена довольно мощная вторая линия обороны, вторая линия фортификаций.

На днях представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что Россия может начать новое наступление на юге Украины, и это может произойти "со дня на день".

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