В результате вражеских действий пострадали районы более 45 украинских населенных пунктов.

За сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этой преступной деятельности пострадали районы более 45 населенных пунктов. Среди них - Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Между тем, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В Генштабе отмечают, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев.

"Российская федерация продолжает переброску отдельных подразделений на территорию этой страны. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими вооруженных сил России прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военных заметили в населенных пунктах между городами Брест и Малорита", - добавили в Генштабе.

Также отмечается, что продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории Беларуси.

На других направлениях враг совершал обстрелы.

Так, на Северском направлении оккупанты из минометов и ствольной артиллерии атаковали в районах населенных пунктов Рожковичи, Будки, Мезеневка, Фотовиж и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Терновое, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Старица, Огурцовое, Стрелечье и Чугуновка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстреливал из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Кисловка, крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестовое, Невское, Ольговка, Терны, Торское и Ямполовка.

Между тем на Бахмутском направлении российские захватчики атаковали из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Одрадивка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка, а на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельське, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное.

В Генштабе также рассказали, что на Новопавловском направлении оккупанты обстреливали из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времівка, Угледар, Егоровка, Никольское, Новоукраинка, Павловка и Пречистовка.

На Запорожском направлении противник нанес огневое воздействие в районах населенных пунктов Васильевка, Новое, Дорожнянка, Железнодорожное, Зеленый Гай, Темирівка, Ольгевское и Красное.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От вражеских обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Вищетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка на Херсонщине.

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