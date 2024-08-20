По словам эксперта, боевые действия в Курской области вредят российскому диктатору.

Боевые действия в Курской области заставляют РФ переместить свои войска из других частей фронта, где ВСУ воюют под давлением превосходящей российской армии. Об этом рассказал полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон в комментарии для LIGA.net.

Он отметил, что успешное вторжение Украины на территорию России стало большим смущением для Кремля, а также существенной неудачей в его попытке подавать вторжение в Украину как "бесплатное" для граждан РФ.

Однако, по словам Гамильтона, конечное влияние наступления на путинскую власть сейчас непонятно.

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"Курская офензива вредит режиму Путина, но вряд ли повлечет его падение. Если ее не совместить с другими значительными военными поражениями и экономическими трудностями РФ", - объясняет эксперт.

В то же время директор Пражского института исследований по вопросам безопасности Борис Калиский в комментарии для издания подчеркнул, что лучшей перспективой для ВСУ является стратегическое смещение российских военных усилий.

"Россия теряет инициативу, вынуждена перебрасывать войска, внутри страны растет политическое инакомыслие и недовольство Путиным. Но пока это (крах российского режима. - Ред.) выглядит маловероятным. Вспомните надежды, что мятеж Прогожина сможет ослабить режим. Получилось наоборот", - добавил он.

Курская операция - последние новости

Ранее бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, сколько войск нужно России, чтобы вернуть территорию Курской области.

"Ситуация на поле боя является очень динамичной, с одной стороны. А с другой стороны, ключевой фактор, который влияет на ход событий на территории Курской области, - это фактор ресурсов. Если российская армия сможет нарастить свою группировку войск на территории Курской области до уровня 50 тыс, то я думаю, что ситуация может в корне измениться. Но у российской армии по состоянию на сейчас нет таких ресурсов и их негде взять", - подчеркнул он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении целей в Курской области. Он добавил, что Украина работает над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте.

"Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства", - отметил он.

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