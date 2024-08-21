В бригаде "Рубеж" тоже владеют информацией, что Россия перебрасывает часть войск из района Часового Яра на Курщину.

Чем больше подразделений российские захватчики переведут в Курскую область, тем легче будет Силам обороны защищать украинские позиции на Донбассе. Об этом командир экипажа БПЛА "Кара небесная", 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Мы тоже владеем подобной информацией, что подразделения переводят в Курскую область, и конечно, дай Бог, чтобы чем больше тех подразделений переводилось, тем легче нашим ребятам было на Донбассе", - сказал военный.

Он добавил, что ситуация на востоке напряженная, поэтому чем меньше резервов у противника, тем меньше штурмовых действий, тем меньше возможности для врага уничтожить еще какой-то населенный пункт на территории Украины.

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"Пусть они уничтожают населенные пункты на территории России", - подчеркнул Отченаш.

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Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков американского Института изучения войны, военное командование России передислоцировало некоторые свои подразделения с направления Часов Яра в Курскую область, чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Украины. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о передислокации элементов, предназначенных для замены или усиления передовых подразделений. При этом захватчиков, участвующих в боевых действиях на фронте, не трогали.

При этом, как пишет издание The Washington Post, успехи, о которых Украина объявила в своем двухнедельном вторжении в Россию, не остановили постоянное продвижение московских войск на Донбассе, угрожая ключевому логистическому центру в городе Покровск.

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