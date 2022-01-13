Лавров назвал переговоры с НАТО "деловыми", в то же время постпред РФ в ОБСЕ иного мнения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "даже не будет обсуждать" требования США "вернуть войска в казармы". Речь идет о войсках, которые РФ разместила вокруг Украины.

Об этом сообщает пропагандистское РБК.

Для Кремля, подчеркнул Лавров, эти требования являются "неприемлемыми".

"Уже звучит не только о том, чтобы отвести (воинские части) от границы с Украиной, как они выражаются, а о том, чтобы эти войска пошли в казарму. Шерман именно так и говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть нужда объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - ответил российский министр.

Читайте такжеНа Донбассе украинский военный получил боевую травмуСам Лавров оценил переговоры с НАТО 12 января как "деловые". Он утверждает, что хотя позиция Запада и была "жесткой", все высказывались спокойно.

Словам Лаврова противоречит мнение постпреда РФ в ОБСЕ Александра Лукашевича. Тот заявил, что РФ по результатам встречи с представителями Альянса "не получила адекватного ответа" на свои "гарантии безопасности".

"Все было сосредоточено вокруг их обеспокоенности, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий, по-своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности, полагая, что никто не может повлиять на выбор систем безопасности для того или иного государства и способов обеспечения своей безопасности", - цитирует слова Лукашевича российский Интерфакс.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил применение Россией "тяжкого сюжета" по Украине, который заставят Киев якобы выполнить "Минские соглашения".

Поражение РФ в переговорах с США и НАТО

В среду, 12 января, состоялись переговоры России с представителями НАТО в формате спецзаседания. Страны-члены Альянса, комментируя результаты встречи, официально заявили, что отклоняют "гарантии безопасности" РФ относительно невступления в НАТО отдельных стран, в том числе Украины.

Кроме того, в НАТО не отказались от размещения войск на восточных границах.

В свою очередь, в Госдепе США были обеспокоены, что россияне не взяли на себя обязательства убрать войска с российско-украинского пограничья.

Переговоры с Кремлем происходили на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничье, куда, по оценкам западных разведданных, МО РФ отправило около 100 тысяч военных.

Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями". В Кремле утверждают, что войска Альянса угрожают нацбезопасности страны.

В то же время в НАТО неоднократно заявляли России, что судьбу принятия стран будут решать только члены организации и народы этих стран.