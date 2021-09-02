Действие мандата миссии наблюдателей ОБСЕ заканчивается в конце сентября.

Временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выразила сожаление, что Российская Федерация отказалась продлить действие мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Об этом американский дипломат сказала сегодня во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, стенограмма которого размещена на сайте миссии США при ОБСЕ.

В конце сентября истекает действующий мандат миссии наблюдателей ОБСЕ.

"Соединенные Штаты очень сожалеют, что Российская Федерация заявила, что не присоединится к консенсусу с целью продления мандата миссии и (поддержки) финансового механизма в конце сентября, несмотря на четкое убеждение государств-участниц ОБСЕ в том, что пограничная наблюдательная миссия играет важную роль в укреплении доверия и обеспечении открытости", - отметила Остриан.

Читайте такжеРезников о Минских договоренностях: мертвая история

Американский дипломат отметила, что на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ государства-участницы выразили убеждение, что наблюдательная миссия эффективно и профессионально выполняла свои обязанности.

Остриан заявила, что, несмотря на работу наблюдателей только в двух пограничных пунктах пропуска, миссия играет важную роль в предоставлении объективной информации о пересечении оккупированной части украинского-российской границы на Донбассе.

"Я напомню этому Постоянному совету, что Россия подписала Минский протокол в 2014 году, содержащий текст с гарантией "постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ". Нынешнее возражения против возобновления мандата пограничной миссии находится в длинном списке нарушенных обещаний и является самой новой демонстрацией того, что поддержка позитивных отношений с соседями не является приоритетом для России", - подчеркнула Остриан.

ОБСЕ на Донбассе

Миссия наблюдателей ОБСЕ работает в двух пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года. С тех пор действие мандата миссии постоянно продолжали на четыре месяца.

В мае этого года РФ помешала продолжению мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.

Также Россия постоянно блокировала принятие решения о размещении наблюдателей ОБСЕ на всех пограничных пунктах пропуска вдоль участка украинского-российской границы на Донбассе.

Автор: Виталий Саенко