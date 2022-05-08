Предварительно, обошлось без жертв.

Вражеские войска вечером обстреляли с территории РФ украинское пограничье в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В частности, в Шосткинском районе Сумской области на расстоянии около 3 км от госграницы пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня с РФ. Также с вражеской территории открывался минометный огонь.

Кроме того, несколько мин разорвалось на расстоянии около 1,5 км от границы на окраине одного из сел Городнянского района Черниговской области.

В Госпогранслужбе отмечают, что, предварительно, обошлось без жертв. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что 8 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумской области.

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