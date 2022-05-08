Все детали об обстреле будут обнародованы позже.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Состоялся ракетный обстрел территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги", - написал он.

Живицкий призвал граждан не публиковать информацию о "прилетах" в соцсетях в режиме "прямого эфира" или в комментариях.

"Все детали будут опубликованы на официальных страницах в то время, когда это будет безопасно", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, как в ночь на 4 мая российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области из РСЗО и вертолетов.

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