Российский диктатор хочет восстановить СССР, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дипломатия с Владимиром Путиным является ошибкой, поскольку российский диктатор договаривается только сам с собой.

Люди, которые хотят поговорить с человеком в Кремле, сами себя обманывают, рассказал глава украинского государства в интервью The Economist. Зеленский добавил, что цель Путина - восстановление СССР.

"Ошибка не в дипломатии. Ошибка - дипломатия с Путиным. Он договаривается только сам с собой", - заявил лидер Украины. Президент добавил, что война будет продолжаться, пока РФ будет на нашей земле.

Видео дня

Война Украины против РФ - сегодня это стоит знать

В начале полномасштабного вторжения россиян на украинскую землю - в марте 2022 года, прошло несколько раундов переговоров между представителями нашей страны и России. Украинская сторона предлагала во время переговоров прекратить огонь, однако РФ отказалась от реализации предложения.

Позже советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что сейчас с россиянами нельзя вести переговоры о мире, поскольку противнику они нужны, чтобы втянуть украинцев в многолетний процесс обсуждения, параллельно с которым он продолжит нас "убивать политически и физически". Киев решил силовым путем освободить все свои территории.

Вас также могут заинтересовать новости: