Юрий Сиротюк отметил, что россияне в ближних боях проигрывают украинским военным.

Российские оккупанты привыкли использовать тактику огневого вала, Бахмут не стал исключением. В ближнем бою россияне проигрывают украинским бойцам.

"В Бахмуте боеприпасы у них безлимитные. Вчера над головами летели снаряды, работали минометчики, кассетные боеприпасы, постоянно работает вражеская авиация. Сейчас идет артиллерийский обстрел. Они просто привыкли использовать тактику огневого вала, смешать все живое и потом заходить на уничтоженные территории и цеплять там свой флажок", - рассказал военный ВСУ, гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк в комментарии ТСН.

По его словам, когда речь идет о стрелковых боях, то солдаты РФ проиграют украинским военным.

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"Городские бои - это ближние бои. Когда две армии сближаются, тогда артиллерия не может работать, потому что неизвестно, где свой, где чужой. Тогда идет прямой контакт стрелкового оружия", - отметил военный.

При этом он указал, что в Бахмуте необходимо лишь небольшое количество мотивированных солдат, умеющих воевать в городских условиях и умеющих воевать координированно и слаженно.

"Россиянам очень трудно, потому что когда-то основу советской армии составляли украинцы. Сейчас Россия столкнулась с теми украинцами, которые последние века были лучшей пехотой в мире. Россияне конечно боятся этих контактных боев, поэтому Пригожин плачет об артиллерии, о снарядах и считает, что победа - это забрасывать все железом", - подытожил Сиротюк.

Бои за Бахмут - что известно

Бахмут стал главной целью российских оккупантов. За город ведутся жесткие бои, россияне умирают пачками.

Отмечается, что город якобы окружен с трех сторон, но группировка ВСУ не отрезана. Военно-политическое руководство решило, что защитники не покидают Бахмут.

При этом Россия в боях за город уже потеряла до 30 тысяч "вагнеровцев", которые были основным "кулаком" оккупантов.

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