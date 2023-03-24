Украинская авиация и артиллеристы нанесли новые удары по позициям российских захватчиков.

Украинские защитники в эти сутки сбили два беспилотных летательных аппарата росийских оккупантов, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - говорится в сводке.

Украинские защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Шахед-136 и Ланцет.

Видео дня

"Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

Война в Украине - российские потери

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 169 170 оккупантов, из них рекордные 1020 - за 23 марта. Отдельно в ВМС раскрыли потери РФ за неделю.

По подсчету советника Главнокомандующего ВСУ офицера Дэна Райса, ежемесячно РФ теряет до 25 тысяч солдат; 75 тысяч рашистов за март - санитарные потери.

Накануне воздушная разведка "Спартан" показала кадры ликвидации целой штурмовой бригады захватчиков в лесах Донбасса. Оккупантов "поздравили" 60-мм минометами.

Забавными кадрами поделилась тактическая группа "Адам": бойцы ловко забросили гранату в окоп к наемнику, который прятался между тел убитых товарищей - ему пришлось себя добивать.

В сети заверилось видео и "прилета" мины по оккупанту-мародеру, который именно во время удара перебирал краденые продукты на тачанке.

Вас также могут заинтересовать новости: