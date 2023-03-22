Оккупанты не оставляют попыток "зажать клещи".

Российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение с мая 2022 года, однако им до сих пор это не удалось сделать, рассказал в эфире телемарафона руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барбаш.

"Было много разных дат, которые они предназначали для окружения Авдеевки. "Последняя" дата была 1 марта. Сегодня 22 марта, и город под украинским флагом", - сказал он.

Оккупанты зашли под Авдеевку из низины, однако ВСУ, как пояснил Барбаш, заняли господствующие высоты. "Именно это дает очень бешеные потери врага на этом направлении, на севере. С юга города они в них меньше активности", - пояснил глава ГВА.

Видео дня

Тем не менее оккупанты не оставляют попыток "зажать клещи": на Авдеевском направлении возросло количество обстрелов и штурмовых действий. По словам Барбаша, сейчас их количество почти на одном уровне с Бахмутским направлением.

На обоих направлениях в день фиксируют по 250-300 обстрелов позиций, 30-40 штурмовых действий. Единственной разницей является количество авиаракетных ударов: на Бахмутском - по 3-5, а на Авдеевском - иногда до 30 в сутки.

Барбаш опроверг информацию, что у оккупантов якобы проблемы с личным составом и БК: "Мы этого не видим. Даже по количеству штурмовых действий чувствуется, что личного состава в них много. Они давят и давят".

Война в Украине - последние новости

21 марта оккупанты вели наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы, но успеха не имел.

РФ пытается окружить Авдеевку уже в течение двух недель. Из-за больших потерь российские оккупанты ввели туда еще две танковые роты.

Захват Авдеевки позволит оккупантам начать наступательные действия на Угледарском направлении, где РФ уже потерпела громкое поражение.

Вас также могут заинтересовать новости: