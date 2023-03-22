Российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение с мая 2022 года, однако им до сих пор это не удалось сделать, рассказал в эфире телемарафона руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барбаш.
"Было много разных дат, которые они предназначали для окружения Авдеевки. "Последняя" дата была 1 марта. Сегодня 22 марта, и город под украинским флагом", - сказал он.
Оккупанты зашли под Авдеевку из низины, однако ВСУ, как пояснил Барбаш, заняли господствующие высоты. "Именно это дает очень бешеные потери врага на этом направлении, на севере. С юга города они в них меньше активности", - пояснил глава ГВА.
Тем не менее оккупанты не оставляют попыток "зажать клещи": на Авдеевском направлении возросло количество обстрелов и штурмовых действий. По словам Барбаша, сейчас их количество почти на одном уровне с Бахмутским направлением.
На обоих направлениях в день фиксируют по 250-300 обстрелов позиций, 30-40 штурмовых действий. Единственной разницей является количество авиаракетных ударов: на Бахмутском - по 3-5, а на Авдеевском - иногда до 30 в сутки.
Барбаш опроверг информацию, что у оккупантов якобы проблемы с личным составом и БК: "Мы этого не видим. Даже по количеству штурмовых действий чувствуется, что личного состава в них много. Они давят и давят".
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21 марта оккупанты вели наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы, но успеха не имел.
РФ пытается окружить Авдеевку уже в течение двух недель. Из-за больших потерь российские оккупанты ввели туда еще две танковые роты.
Захват Авдеевки позволит оккупантам начать наступательные действия на Угледарском направлении, где РФ уже потерпела громкое поражение.