Ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины.

Россия с целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь своих войск, которые они несут во время боевых действий в Украине, а также укомплектования новых военных подразделений собирает ресурсы отовсюду. Как говорится в сообщении Главного управления разведки, Кремль отправляет на войну личный состав тихоокеанского флота, а также 11-й армии ВВС и ПВО.

При этом, отмечает ГУР, эти военные соединения РФ ранее не были непосредственно привлечены к ведению боевых действий против Украины.

"Согласно решению командующего Тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины. Речь идет о 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на войну направлено еще около 400 солдат из воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, для пополнения 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, у которых некомплект из-за огромных потерь в войне против Украины.

В ГУР отмечают, что часть личного состава из военных соединений Дальнего Востока войдет в новую мотострелковую бригаду оккупантов, которую формируют в Воронеже.

Война в Украине - новости

Как отмечал военный обозреватель Владислав Селезнев, в планах России - захватить весь Донбасс и оккупировать всю территорию Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, враг может осуществить вспомогательные удары на юге Запорожской области и где-то на Купянском направлении.

Как отмечало издание Bloomberg, Украина находится в наиболее уязвимом положении за два года. Риск заключается в возможном крахе украинской обороны, что даст Кремлю возможность впервые с начальных этапов конфликта осуществить крупное наступление.

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