Риск заключается в возможном крахе украинской обороны, что даст Кремлю возможность впервые с начальных этапов конфликта предпринять крупное наступление.

Ракетные удары России по энергетической системе Украины, бомбардировки ее второго по величине города и продвижение вдоль фронта усиливают опасения, что война в Украине близка к переломному моменту, считает издание Bloomberg.

Острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и пробелы в противовоздушной обороне указывают, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года противостояния. Отмечается, что риск заключается в крахе украинской обороны, что даст Кремлю возможность впервые с начальных этапов войны предпринять крупное наступление.

"Следующие несколько месяцев станут для Украины самым тяжелым испытанием, поскольку население все больше изнемогает от войны, особенно в Харькове. Непредсказуемость нападений вселяет страх в жителей города, хотя большинство из них не верят, что Кремль может взять мегаполис, население которого до 2022 года составляло 1,5 миллиона человек", - сказано в материале.

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Российским войскам помогает увеличивающийся приток боеприпасов: в этом году Москва должна получить 6 миллионов снарядов за счет наращивания производства и поставок из Северной Кореи и Ирана.

США не видят никаких признаков скорого прорыва российских войск, сказал американский чиновник, выступая на условиях анонимности. Но моральный дух Украины находится на низком уровне, и нельзя исключать возможность развала армии, сказал Bloomberg другой собеседник.

"Разрушение Трипольской теплоэлектростанции в 45 километрах к югу от Киева - крупнейшего производителя в регионе - еще раз подтвердило уязвимость страны перед ракетными ударами", – отмечают журналисты.

Российские войска также развязали свою огневую мощь по всей линии фронта и добились незначительных успехов. Кремлевские войска стремятся закрыть стратегически ключевые точки, такие как город Часов Яр, расположенный к западу от Бахмута в Донецкой области Украины.

Война в Украине - ситуация в стране

После нескольких месяцев простоя Зеленский и украинские законодатели ускорили принятие спорных законов, направленных на укрепление боевых сил, одобрив снижение призывного возраста и ужесточение правил призыва.

Впервые с начала войны менее половины украинцев верят, что страна сможет вернуть все захваченные Россией территории, показал февральский опрос киевской группы "Рейтинг". И хотя большинство украинцев все еще верят в победу, они все чаще задаются вопросом, что она может за собой повлечь.

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