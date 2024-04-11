Противники могут сосредоточиться на полном захвате или уничтожении славянской и краматорской городской агломерации, полагает эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские захватчики хотят захватить весь Донбасс и мечтают оккупировать всю территорию Запорожской и Херсонской областей.

Противники могут совершить вспомогательные удары на юге Запорожской области и где-то на Купянском направлении, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, экс-спикер Генштаба армии, военный обозреватель Владислав Селезнев в эфире Radio NV. По мнению эксперта, главный вектор приложения усилий российскими оккупантами будет сосредоточен на ликвидации или полном захвате краматорской и славянской городской агломерации.

"Очевидно, что направления этой экспансии определены… Речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Конечно, с тех пор определенные изменения произошли, враг теперь мечтает еще полностью оккупировать всю территорию Херсонской и Запорожской областей…", - полагает офицер ВСУ.

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Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты в конце мая или в июне могут пойти в большое наступление.

По сведениям Генштаба ВСУ, противники пытаются двигаться вперед на ряде направления, но получают достойный отпор от наших защитников. Аналитики DeepState сообщили, что в Донецкой области захватчики фактически начали удерживать контроль над посадками, которые находятся между селами Тоненькое и Уманское, а также смогли продвинуться в селе Новомихайловка.

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