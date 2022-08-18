Серия мощных взрывов прогремела на военных объектах оккупантов в Крыму.

Россия квалифицирует удары по военным объектам в оккупированном Крыму как теракты, чтобы отвлечь внимание мира от призывов отдельных государств признать его государством-террористом.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

17 августа "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму нейтрализовали очаги крымскотатарского "Хизб ут-Тахрир", обвинив Украину в координации операций против оккупантов. Никаких доказательств их причастности Аксенов не предоставил.

"Российские официальные лица, скорее всего, будут все чаще связывать нападения украинских партизан на оккупированных территориях с якобы "исламистским экстремизмом" в попытке отдалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что удары по российским военным объектам вполне являются законным применением силы и не являются террористическим актом. "Нет никаких доказательств того, что эти нападения были совершены исламистскими экстремистами", - пишут эксперты.

Недавние взрывы в Крыму: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 августа в военной части, что в поселке Азовское Джанкойского района Крыма, на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты оцепили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов и эвакуировали гражданское население.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму, в районе населенного пункта Новофедоровка, прогремела серия взрывов и произошла пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

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