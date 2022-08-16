Президент заявил, что уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизни украинцев.

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев на оккупированных территориях не приближаться к складам боеприпасов и штабам россиян.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Ежедневно и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которая временно занята оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем тем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что "причины взрывов на оккупированной территории могут быть разные, очень разные, в частности, цитирую определение самих оккупантов, "головотяпство".

"Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизни наших людей. Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли. И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или по крайней мере чувствует, что Крым – не место для них", - заявил Зеленский.

Сегодняшние взрывы в Крыму: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, в военной части, что в поселке Азовское Джанкойского района Крыма, на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты оцепили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов и эвакуировали гражданское население.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму, в районе населенного пункта Новофедоровка, прогремела серия взрывов и произошла пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

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