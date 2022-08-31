В результате вражеских обстрелов в городе повреждены 12 многоэтажек, магазины, аптеки, колледж, ДЮСШ и спортивный комплекс.

Ночью оккупанты ударили из "Градов" по Никополю, ранена женщина.

Об этом в своем Telegram сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь опять под огнем русских... Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь. Дважды ударили по самому Никополю. Ранена 57-летняя женщина. Она в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс. В Мировской громаде обошлось без пострадавших", - сообщил он.

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Резниченко также подчеркнул, что в других районах в эту минуту спокойно.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.

Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.

Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.

Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.

Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.

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