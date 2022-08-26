За ночь 26 августа российские оккупанты девять раз обстреляли Днепропетровскую область, под вражеский огонь попали три района.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь с девятью обстрелами. От огня пострадали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский", - сообщил он.
Так, по его словам, Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь - из "Градов" и тяжелой артиллерии.
"В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1 000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали", - добавил он.
Резниченко также сообщил, что в Марганецкую громаду прилетели 5 снарядов из "Градов", в Червоногригоровскую - 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Тем временем, в Синельниковском районе проходил ракетный обстрел двух громад. В одной есть разрушение на сельхозпредприятии, в другой - на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже погасили.
В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадах. Есть разрушения, без пострадавших.
Ранее сообщалось, как российские войска ударили ракетами С-300 по Николаеву.