За ночь 26 августа российские оккупанты девять раз обстреляли Днепропетровскую область, под вражеский огонь попали три района.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с девятью обстрелами. От огня пострадали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский", - сообщил он.

Так, по его словам, Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь - из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1 000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали", - добавил он.

Резниченко также сообщил, что в Марганецкую громаду прилетели 5 снарядов из "Градов", в Червоногригоровскую - 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Тем временем, в Синельниковском районе проходил ракетный обстрел двух громад. В одной есть разрушение на сельхозпредприятии, в другой - на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже погасили.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадах. Есть разрушения, без пострадавших.

Ранее сообщалось, как российские войска ударили ракетами С-300 по Николаеву.

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