Впрочем, россияне не прекратят бомбардировок, поскольку чувствуют превосходство в воздухе.

Россия может сделать временную паузу в использовании тактической авиации после того, как ВСУ уничтожили три российских самолета, которые сбрасывали вражеские управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Я считаю, что какое-то время мы будем наблюдать определенную паузу в использовании тактической авиации. Они (россияне – УНИАН) будут перерасчитывать новые рубежи пусков для учета того, откуда могут быть поражены их летательные аппараты", – сказала Гуменюк.

По ее словам, несмотря на это, россияне все же не прекратят бомбардировок, потому что они очевидно чувствуют преимущество в воздухе.

Гуменюк также отметила, что до тех пор пока в Украине не будет истребителей современного типа, Россия будет продолжать давить авиацией.

Потери России в войне против Украины

17 февраля сообщалось, что украинские воины сбили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Инцидент произошел на восточном направлении фронта.

Утром воскресенья, 18 февраля, украинские защитники около 6 утра сбили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34.

Вас также могут заинтересовать новости: