ВВС также уничтожили 12 "шахедов" и авиационную ракету Х-59.

Утром воскресенья, 18 февраля, украинские воины сбили еще одну российскую "птичку".

Как сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, на этот раз уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло около 6 утра.

"Бодрого утра, Украина! У московитов опять "потер нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу", - пишет Олещук.

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Кроме того, Воздушные силы уничтожили 12 "шахедов" и авиационную ракету Х-59. Олещук поблагодарил подразделения Воздушных Сил за успешную боевую работу.

Уничтожение российских самолетов

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что утром сегодня, 17 февраля, украинские защитники сбили сразу три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Олещук добавил, что хорошие новости пришли с восточного направления фронта.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские воины сбили российские самолеты во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук раскрыл детали уничтожения трех бортов российских Су. Пока в РФ уверяют, что "потерь нет", Олещук напомнил, что уничтожено Су-35С - одноместный самолет и два Су-34 – двухместные.

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