Украинцев предупреждают о том, что Россия может попытаться перейти в наступление. Разведка мониторит ситуацию, чтобы вовремя отреагировать на намерения врага. Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник назвал наиболее опасный период в войне.
"Сроки, которые озвучиваются сегодня, – это конец января – начало марта. На мой взгляд, это является наиболее угрожающим периодом", — сказал он в интервью "Обозревателю".
Эксперт добавил, что на эти сроки будет влиять также сезонный или же погодный фактор. Россия может перенести наступление и на апрель, когда закончится оттепель и подсохнет почва.
По словам Мельника, сейчас наиболее приоритетные направления для наступления РФ - Донецкая и Луганская области, которые Кремль никак не может захватить, хоть и бросает туда большое количество "пушечного мяса".
"Для Украины наиболее приоритетным направлением для контрнаступления является южное, которое позволило бы по-настоящему переломить ход войны путем разрезания пополам группировки российской армии, которое находится на территории от левого берега Днепра и до Ростовской области", - добавил эксперт.
Заявления о новом наступлении России
Ранее в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "даже не сомневается, что россияне пойдут в новое наступление".
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Кремль все еще хочет оккупировать всю Украину уже в январе-феврале.
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что оккупационная армия РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Также это может произойти в начале весны - в марте.
В свою очередь, бывший командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что Россия осуществит второе крупное наступление на Украину. По его словам, оккупанты будут атаковать по трем направлениям.