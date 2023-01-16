По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ежедневно общается со своими иностранными коллегами, обсуждая с ними оружие для ВСУ.

Оккупационная армия РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Также это может произойти в начале весны - в марте.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что Украина ежедневно готовится к возможному новому наступлению армии захватчиков.

"Это может быть годовщина. Для них эти даты являются почему-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся", - пояснил он.

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По словам секретаря СНБО, президент Владимир Зеленский ежедневно общается с иностранными коллегами. Они обсуждают оружие, которое партнеры Украины могут передать Вооруженным силам Украины.

"Первый вопрос с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие", - подытожил Данилов.

Угроза нового наступления россиян

Аналитики ISW спрогнозировали, что в следующие шесть месяцев Кремль, вероятно, будет пытаться вернуть инициативу на поле боя и прекратить серию успехов Украины. Однако, по их мнению, оборонно-промышленная база России не может преодолеть дефицит боеприпасов и препятствовать способности оккупационных войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Политолог Марк Галеотти ранее заявлял, что министр обороны РФ Сергей Шойгу неспроста поставил начальника ВС РФ Валерия Герасимова руководить вторжением, сняв с этой должности Сергея Суровикина. Это может указывать на подготовку Кремлем к серьезному вторжению.

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