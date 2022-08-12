Данилов убежден, что воплотить цель российским оккупантам никогда не удастся.

Российские оккупанты хотят сделать "серую зону" не только из Запорожья ядерным шантажом на ЗАЭС, но и со всей Украины.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У них есть проект, который называется "остров россия". Его цель очень проста - Россия омывается либо водой, либо странами-вассалами. Никаких других сценариев они рассматривать не собираются. Единственное исключение - Китай, с которым они хотят дружить", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что колонизацию россияне проводят уже очень давно. Данилов убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.

Зато ВСУ не просто остановили врага, а нанесли ему такие мощные потери, оправляться от которых он будет очень-очень долго.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, россияне потеряли наступательный потенциал, поэтому ситуация на поле боя уже сейчас начинает кардинально меняться.

Вместе с тем, как подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников, война в Украине не может закончиться по "сирийскому" и "корейскому" сценарию. Единственный вариант – победа ВСУ и освобождение всех оккупированных территорий. Глава Минобороны отметил, что Кремль еще в 2014 году упустил шанс заморозить конфликт на территории Украины.

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