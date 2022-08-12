Сообщается о пострадавших, среди которых – 12-летний мальчик

В ночь на 12 августа российкая армия накрыла огнем два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, по Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.

В Марганец прилетели до 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них – в больнице. Среди госпитализированных – 12-летний мальчик.

"В городе повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе", – добавил Резниченко.

По Никополю русские 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены четыре частных дома и машины, отметил глава ОВА. Предварительно, люди не пострадали.

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольске общину. Есть разрушения жилища. Люди невредимы.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ночью в очередной раз обстреляли Марганец на Днепропетровщине.

Вас также могут заинтересовать новости: