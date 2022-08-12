В ночь на 12 августа российкая армия накрыла огнем два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, по Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.
В Марганец прилетели до 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них – в больнице. Среди госпитализированных – 12-летний мальчик.
"В городе повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе", – добавил Резниченко.
По Никополю русские 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены четыре частных дома и машины, отметил глава ОВА. Предварительно, люди не пострадали.
В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольске общину. Есть разрушения жилища. Люди невредимы.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ночью в очередной раз обстреляли Марганец на Днепропетровщине.