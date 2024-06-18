Ранее сообщалось, что Россия собирает группировку в 10 тысяч человек в Луганской области.

Украинцам не стоит паниковать из-за информации о том, что Россия собирает большую группировку на Луганщине, заявил в эфире телемарафона Назар Волошин - представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Я скажу так, что руководству и Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно. Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий, и наши защитники дадут адекватный отпор на том направлении", - пояснил Волошин.

Россия собирает крупную группировку: что известно

Накануне аналитики из DeepState сообщили, что Россия собрала "ударный кулак", чтобы повторить прошлогоднее наступление на Боровую в Харьковской области. Речь идет о группировке в 10 тысяч личного состава и 450 единиц военной техники.

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Российско-украинская война: важные новости

Накануне в 3 ОШБр сообщили, что их бригада срочно нуждается в резервах для восстановления личного состава на фоне нового возможного удара РФ.

В бригаде также объяснили, что россияне наращивают резервы на этом направлении и усиливают атаки, чтобы достичь одной из своих ключевых целей - выйти на административные границы Луганской области.

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