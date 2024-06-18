Боец добавил, что 3 ОШБр очень давно находится на линии боевого соприкосновения.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) нуждается в резервах для восстановления личного состава. Об этом сообщил заместитель командира бригады Родион Кудряшов, объясняя их заявление о том, что россияне усиливают свои атаки, чтобы выйти на границы Луганской области, передает 24 канал.

По его словам, данным заявлением военные 3 ОШБр хотели сделать "выстрел в две мишени".

"Мы, в том числе, информируем население и стараемся реально рассказать, что сейчас происходит на переднем крае в целом на линии боевого соприкосновения. И также мы говорим, что нам нужны резервы", - отметил он. Видео дня

При этом боец добавил, что Третья штурмовая бригада очень давно находится на линии боевого соприкосновения:

"Я понимаю, что 3-я бригада - это очень мощный военный организм, но сегодня нам нужна помощь для того, чтобы более эффективно и более безопасно выполнять боевые задачи на переднем крае".

Война в Украине - Третья штурмовая бьет тревогу

Напомним, в Третьей отдельной штурмовой бригаде заявили, что россияне усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины:

"Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащей с Луганщиной – сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов – выйти к н. п. Чернещина – Первомайское, с последующим захватом н. п. Боровая".

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