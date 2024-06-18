Враг наступает танковыми полками, привлекает дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев, применяет FPV, УАБы и химическое оружие.

В 3-й отдельной штурмовой бригаде информируют, что россияне усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины. Об этом сообщается в Telegram военной бригады.

"Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащей с Луганщиной – сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов – выйти к н. п. Чернещина – Первомайское, с последующим захватом н. п. Боровая", – говорится в сообщении.

Как отмечается, против подразделений бригады – 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ.

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"Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, УАБы и химическое оружие", – сообщают в 3-й ОШБ.

Сообщается, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 – это "трехсотые". "На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно. Несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи", – отмечают наши защитники.

Ситуация в Луганской области

Проект DeepState во вторник, 18 июня, сообщил утром, что россияне нарастили ударный кулак из 10 тысяч личного состава и 450 единиц военной техники в 20 км от поселка Боровая. Как отмечают аналитики, "цель очевидна – попытка повторить прошлогоднее наступление на Борову".

Два дня назад в Кремле заявили, что Россия не отказалась от планов продолжать наступление в Харьковской области, несмотря на тяжелые потери. Стоит задача создать "буферную зону", заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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