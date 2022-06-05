Глава Луганской ОВА отметил, что сейчас Украина контролирует около половины Северодонецка.

Российская армия "бросает все свои резервы" на захват города Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в эфире украинского телевидения, пишет CNN.

"Раньше им удавалось захватить большую часть города, но теперь наши военные оттеснили их... Россияне несут большие потери", - сказал Гайдай.

По его словам, российские оккупанты стараются уничтожить мосты, "чтобы мы не могли предоставить подкрепление нашим ребятам, которые находятся в Северодонецке, которые защищают Луганскую область... Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться. И это может быть, если вовремя предоставить боеприпасы, оружие и подкрепление. Это первое, чего они боятся".

Гайдай отметил, что сейчас Украина контролирует около половины Северодонецка. По его словам, в районе сложная гуманитарная ситуация.

"Сейчас мы не можем ни эвакуировать людей, ни привезти гуманитарную помощь, например, в Северодонецк. Единственные места, куда мы можем доставить гуманитарные грузы - продукты питания, лекарства - это Лисичанск и Гирське. Даже в Лисичанске нас обстреливают, но мы продолжаем ежедневно перевозить гуманитарные грузы грузовиками. Возможно, мы даже эвакуируем людей, но тихо, без огласки, потому что российская армия стреляет по эвакуационным автобусам", - сказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 1 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупационные войска захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ оттеснили их назад примерно на 20%.

Глава ВГА города Александр Стрюк заявил, что военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

Вас также могут заинтересовать новости: