Российские войска уже провалили первоочередные цели, уверен советник главы ОП.

Силы обороны Украины контратакуют оккупантов в Северодонецке, уже удалось отбить несколько улиц. Однако захват города не изменит ситуацию на фронте.

Об этом в интервью DW заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты не ждали контратак в Северодонецке. Украинские воины осуществили хорошую операцию.

На вопрос, изменит ли стратегически ситуацию на фронте возможный полный захват российскими войсками Северодонецка, Арестович ответил:

"Нет. Стратегически не изменит, стратегически россияне проиграли относительно своих первоочередных планов. Лисичанск - город, который находится выше Северодонецка и брать его "в лоб" - удовольствие ниже среднего. Даже если мы представим невозможное и они захватят всю агломерацию (Северодонецк-Лисичанск - УНИАН) и что? То есть все, что они накопили, все силы они потратили там и надо где-то брать новые силы на следующие наступления, а я, честно говоря, не вижу, где взять эти силы".

Как сообщал УНИАН, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупационные войска захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их назад примерно на 20%.

Впоследствии стало известно, что военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

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