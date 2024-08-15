'Заблудиться можно': в сети показали блиндаж, где прятались 102 пленных оккупанта (видео)

Блиндаж оснащен генераторами и обустроенными позициями для ведения обороны.

Украинские военные показали блиндаж, в котором во время взятия в плен находились 102 российских военных.

Ролик появился в сети. Его автором стал один из бойцов, которые проводить операцию по взятию в плен рекордного за время полномасштабной войны количества оккупантов.

На кадрах видно, что россияне (по данным источника УНИАН, это были российские срочники и бойцы чеченского "Ахмата") находились в большом блиндаже, внутри которого были отдельные блоки и даже туалет. По данным некоторых каналов, в блиндаже также была баня.

На дверях видны Z-символы. Кроме того, блиндаж оснащен генераторами и обустроенными позициями для ведения обороны.

"Здесь реально можно заблудиться", - комментирует голос за кадром.

Рекордный плен - результаты СБУ

Как сообщал УНИАН, в Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины 14 августа, взяли в плен 102 российских военных. Это следствие спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ.

"Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно", - сообщил источник.

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