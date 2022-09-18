Эксперты считают, что воевать против этих дронов-камикадзе украинцам будет сложно, но они смогут быстро научиться противостоять этой угрозе.

Российский оккупанты в последнюю неделю начали активно использовать дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 против защитников Украины.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По словам командующего артиллерией 92-й мотострелковой дивизии Украины полковника Родиона Кулагина, беспилотники Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и переименованные в "Герань-2", все чаще фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники.

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"В других районах россияне обладают подавляющей артиллерийской огневой мощью, и они с этим справляются. Здесь (в Харьковской области, - УНИАН) у них уже нет этого преимущества в артиллерии, и поэтому они начали прибегать к этим беспилотникам", - сказал полковник Кулагин.

По его словам, иранские беспилотники относительно малы и летают на очень низкой высоте, что затрудняет их обнаружение украинскими системами ПВО. Он сказал, что надеется, что США и их союзники смогут предоставить Украине более совершенные технологии защиты от беспилотников или вмешаются, чтобы сорвать поставки иранских беспилотников в Россию.

Эксперт по оружию Скотт Крино сказал WSJ, что иранские дроны Shahed-136 могут предоставить России "мощный противовес" высокотехнологичным системам вооружения, таким как HIMARS, которые Украина получила от США.

"Появление Shahed-136 на войне в Украине, несомненно, меняет оперативные планы Киева. Огромный размер поля боя в Украине затрудняет защиту от этих беспилотников", - сказал эксперт.

Он отметил, что воевать против этих дронов украинцам будет сложно: они довольно маленькие и летают очень низко, так что украинским ПВО будет трудно их засечь.

В частности, такие системы могут применяться для уничтожения украинской артиллерии, в том числе поставленных США гаубиц М-777. По словам Крино, Shahed-136 может быть использован с большим успехом, когда одна ракета нацелена на радиолокационную систему, а вторая - на артиллерийские орудия.

Военный специалист аналитического центра Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс убежден, что украинские силы смогут быстро научиться противостоять угрозе, которую представляют иранские беспилотники-камикадзе. "Иранские беспилотники выглядят шикарно в Йемене, Сирии и Газе, но их все чаще блокируют", - сказал он.

Украина, по словам Найтса, представляет собой "серьезную среду противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, с которой Иран раньше не сталкивался". Эти дроны, добавил он, "сначала имеют эффект, но затем шоковый эффект проходит".

Как сообщалось УНИАН, россияне изо всех сил пытаются пополнить свои запасы, что вынуждает их обращаться за оборудованием к Ирану.

Известно, что российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников. В Соединенных Штатах Америки считают, что закупленные Россией иранские беспилотники используют в войне против Украины.

31 августа Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия получила беспилотники от Ирана.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал Reuters, что россияне потерпели неудачу при использовании иранских беспилотников.

Тем временем, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные имеют большой боевой опыт сбивания дронов, и ударные беспилотники, которые Россия закупила у Ирана, постигнет та же участь, что и остальные БПЛА, которые она применяет.

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