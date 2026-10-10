Реактивный 'Шахед' впервые залетел во Львов: его сбила ПВО

Утром 10 октября российский реактивный беспилотник залетел во Львов, после чего его сбили силы ПВО.

Утром 10 октября российскийреактивный беспилотник залетел на территорию Львова. Силы противовоздушной обороны уничтожили его вблизи города. По предварительным данным, погибших, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мэр Львова Андрей Садовый и начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В 7:19 Воздушные силы предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении Винников и Львова. Впоследствии военные уточнили, что воздушная цель движется в направлении порта Львов.

Почти одновременно Андрей Садовый сообщил о вражеском дроне, направлявшемся к городу. В 7:23 мэр уточнил, что беспилотник уже залетел на территорию Львова.

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Впоследствии Максим Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны, а позже подтвердил уничтожение беспилотника вблизи Львова.

Воздушные силы и местные власти сообщали об одном и том же беспилотнике, который военные идентифицировали как реактивный. Это первый известный случай, когда российский реактивный беспилотник залетел непосредственно на территорию Львова.

Атаки РФ – последние новости

Напомним, утром российские оккупанты атаковали город Запорожье, в результате чего погибли 7 человек. Среди погибших – 3 ребенка, ещё 11 человек получили ранения. В городе много разрушений.

Среди пострадавших – 14-летняя девочка и 12-летний мальчик. В результате падения российской авиабомбы был полностью разрушен подъезд трехэтажного дома, также повреждены другие здания и частные дома

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