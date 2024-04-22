В городе есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

Россия нанесла удар по городу Харьков: на глазах людей упала часть телевизионной башни. В городе есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

Обновлено 18:50 В сети публикуют первые кадры с места падения башни.

В минуты российского террора работники были в укрытии. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Facebook

"Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет", - рассказал он.

Синегубов призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Тем временем очевидцы происшествия выложили в сеть видео, как харьковская телебашня летела.

Россия не впервые атакует телебашню Харькова

В марте 2022 года в Харькове в результате атаки россиян была повреждена телебашня, телетрансляция была приостановлена.

Тогда председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в результате атаки российского врага повреждена телебашня.

Государственная служба специальной связи и защиты информации еще два года назад призвала жителей Харькова пользоваться альтернативными каналами получения объективной информации после обстрела телебашни и потери теле- и радиотрансляции.

Через год, в марте 2023 года, российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, был приговорен к 12 годам тюрьмы. Служба безопасности Украины сообщала, что злоумышленник оказался заместителем командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа ВС РФ.

6 марта 2022 года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и совершил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

Установлено, что в 2022 году для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте

Самолет украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления пилот был задержан, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны) и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

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