Летчик понимал, что получил противоправный боевой приказ, но не отказался его выполнять.

Российский летчик, который в марте прошлого года бомбил Харьковскую телебашню, приговорен к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что злоумышленником является заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа ВС РФ.

Он 6 марта 2022 года на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и совершил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

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"Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Самолет украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления пилот был задержан.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны) и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

Как сообщает Офис генерального прокурора, также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших - трех обществ на общую сумму более 1,1 млн грн.

Отмечается, что в марте 2022 года российский летчик получил боевой приказ, в котором были определены задачи по уничтожению гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области путем бомбардировки, а также ему были предоставлены координаты цели - радиотелевизионная передающая станция Харьков.

"РТПС Харьков и оборудование, размещенное на ней, является гражданским объектом, который не используется в военных целях. На территории станции и вокруг нее не размещается вооружение, военная техника, оружие, боеприпасы, а также не дислоцируются подразделения Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины. Оборудование, размещенное на объекте, не осуществляет трансляцию, распространение или передачу информации между этими подразделениями и для их нужд", - отметили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность РТПС Харьков напрямую связана исключительно с предоставлением услуг, которые имеют значение для функционирования общества и безопасности гражданского населения.

В Офисе генпрокурора добавили, что, осужденный, понимая противоправность боевого приказа, не отказался от его выполнения.

В результате бомбардировки телевизионная башня получила повреждения металлоконструкции, которые значительно снизили ее несущую способность и сделали невозможной дальнейшую безопасную эксплуатацию. Повреждено административное здание станции, а также оборудование трех обществ на общую сумму более 1,1 млн грн.

Ситуация в Харькове во время войны с РФ - сейчас это стоит знать

Россияне уже не раз обстреливали Харьков, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, 22 февраля российские захватчики нанесли четыре удара по городу со своей территории. Сначала сообщалось, что зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов были объекты инфраструктуры. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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