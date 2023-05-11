Уровень ракетной угрозы остается высоким, но возможно оккупантам нужна пауза.

Над Черным морем враг активировал разведку беспилотниками. Как сообщает оперативное командование "Юг", сейчас в Черном море находится десять российских кораблей, в том числе два надводных ракетоносителя, которые снаряжены 16 "Калибрами".

"Остальные ракетоносители в течение 2-3 часов могут вернуться на дежурство. Таким образом, уровень ракетной угрозы остается высоким, хотя вероятно, оккупантам нужна будет пауза. Но в то же время фиксируем активность беспилотных разведчиков над территориальным морем", - рассказали в командовании.

Также отмечается, что вчера российские военные пять раз обстреляли акваторию Днепро-Бугского лимана, где враг активизировался на фоне встречи в Стамбуле участников "зерновой инициативы".

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Ситуация в Черном море

Напомним, 9 мая в Черном море находилось 14 вражеских кораблей. Среди них было четыре носителя "Калибров", залп которых составлял 32 ракеты. Затем ситуация изменилась, часть ракетоносителей отправилась к пункту базирования.

Потери России в Украине - последние данные

Согласно отчету Генштаба, в течение последних суток силы обороны Украины успешно ликвидировали 610 оккупантов. В результате операции было уничтожено 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем и 2 РСЗО.

В общем счете, потери Российской Федерации в Украине на данный момент составляют 196 тысяч 920 оккупантов.

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