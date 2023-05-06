Суммарный залп крылатых ракет типа "Калибр" составляет до 32 единиц.

В Черном море российские захватчики увеличили количество ракетоносителей. На фоне активности авиации, которая создает угрозу нанесения воздушных ударов по территории Украины, граждан предупреждают о высоком уровне опасности.

"В Черном море корабельную группировку враг пополнил 4 надводными ракетоносителями", – сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

В частности, суммарный залп крылатых ракет типа "Калибр" составляет до 32 единиц.

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"На фоне активности стратегической авиации, уровень ракетной опасности максимально высок", – говорится в сообщении.

Корабли РФ в Черном море

В последние дни россияне усилили атаки по Украине. Враг применяет ракеты, управляемые авиационные бомбы и использует дроны-камикадзе. Ракеты выпускают, в частности, с моря.

Днем 6 мая сообщалось, что россияне убрали ракетоносители в Черном море, там находилось 6 кораблей РФ. При этом в ОК "Юг" подчеркнули, что ракетная опасность может возникнуть внезапно – как с воздуха, так и с суши или с моря.

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